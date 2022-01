Am Abend des 16.01.2022 wandte sich eine 19 Jahre alte Frau an die Polizei und teilte mit, am frühen Morgen des 11.01.2022 in Templin Opfer einer Vergewaltigung geworden zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau an diesem Tag, gegen 03:00 Uhr, im Bürgergarten, auf dem Weg zwischen Hyperschale und Waldschule unterwegs gewesen, als sich ihr von hinten ein Mann näherte. Der stieß sie plötzlich um und kniete dann auf ihr. Dabei hielt er ihre Arme fest und erstickte ihre Schreie letztlich durch eine Hand auf ihrem Mund. In weiterer Folge verging sich der Mann an der 19-Jährigen und verschwand anschließend in Richtung Stadt.