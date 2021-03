Der zweite Unfall an der gleichen Stelle innerhalb von zwei Tagen - Am Freitagnachmittag kollidierten zwei PKW auf der Kreuzung B2 - Hafenstraße in der Ortslage Vierraden. Die verletzten Fahrzeugführer wurden ins Schwedter Klinikum gebracht. Die hauptsamtlichen Kräfte der Schwedter Feuerwehr sicherten die Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an. © Foto: Oliver Voigt