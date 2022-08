Ein blutverschmierter junger Mann, der noch dazu ein Messer bei sich trug, ist in Templin unterwegs gewesen. Die Polizei hat am Montag (1. August) gegen 19 Uhr Kenntnis davon erhalten. Tatsächlich fanden die Beamten im Bürgergarten einen 17-Jährigen, der ohne Oberbekleidung unterwegs war und eine offensichtliche Schnittverletzung am linken Unterarm hatte.