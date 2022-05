Am Mittwochmorgen (11. Mai) schliefen zwei Jugendliche im Vorraum einer Bankfiliale in der Dargersdorfer Straße in Templin . Die Polizei wurde verständigt und nahm sich des 15-jährigen Jungen und des 16-jährigen Mädchens an. Ein Schnelltest ergab, dass beide Drogen zu sich genommen hatten. In den Sachen fand die Polizei einen Tabakbeutel mit weißen Anhaftungen.