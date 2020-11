Am Nachmittag des 11.11.2020 entdeckten Polizisten in Prenzlau mehrere Jugendliche, die wohl Drogen konsumierten. Die Beamten waren im Georg-Dreke-Ring unterwegs und kamen dabei auch an einer Skaterbahn vorbei. Dabei bemerkten sie den sehr typischen Geruch, der offensichtlich aus einem Holzhäuschen strömte. Darin fanden sich fünf junge Leute, von denen einer nicht nur Drogen, sondern auch Utensilien zum Dorgenkonsum bei sich hatte.

Der 16-Jährige musste alles herausrücken und erhielt eine Anzeige.