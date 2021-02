Zwei Unbekannte haben am Abend des 09.02.2021 einen 17-jährigen Jugendlichen in Prenzlau angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Der junge Mann war im Georg-Dreke-Ring unterwegs gewesen, als ihn gegen 18:00 Uhr an der Unterführung Brüssower Allee plötzlich zwei maskierte Männer angriffen. Diese warfen den Jugendlichen zu Boden und knieten auf seinem Hals.

Als es ihm gelang, einem der Angreifer die Maske herunterzureißen, habe das Duo abgelassen und sei geflohen. Der junge Mann trug bei dem Geschehen eine leichte Verletzung davon. Trotz Nahbereichsfahndung blieben die Täter erst einmal verschwunden.