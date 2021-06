Einige Autofahrer hat es am Morgen schon erwischt. Sie mussten bei einer Polizeikontrolle in Schwedt 70 Euro berappen und bekommen zusätzlich einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Sie hatten an einer Roten Ampel mit Grünem Pfeil nicht vorschriftsmäßig angehalten.

