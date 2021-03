Schauspieler proben Tanzschritte. Die Werkstätten bauen das Bühnenbild und die Kostüme sind fast fertig. An den Uckermärkischen Bühnen Schwedt herrscht Premierenfieber für das Musical „Linie 1“. Der erste Vorhang soll am 9. April nach oben gehen. Albrecht Funke taucht ab in den Untergrund.