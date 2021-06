Vorhang auf, Bühne frei: Nach Monaten des Darbens durften die Akteure der Uckermärkischen Bühnen am Wochenende endlich wieder für ihr Publikum da sein. Bereits am Freitag starteten auf der Zielgeraden der Spielsaison die Oderfestspiele und schon am Sonnabend stand eine Premiere auf dem Programm....