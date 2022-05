In Neuruppin müssen sich zurzeit zwei Unternehmerinnen verantworten, die mit ihrer Firma in Schwedt teure Maschinen gemietet haben, diese aber nicht bezahlen konnten oder wollten. Als die Sache aufflog, waren die schweren Geräte laut Anklage längst in Polen verschwunden. © Foto: Monika SkolimowskaIn