Versehen, Unfall oder Absicht? Diese Fragen mussten im Prozess vor dem Strafrichter in Schwedt behandelt werden, um die Körperverletzung an einem jungen Mädchen zu klären. Diese wurde angeblich in einem Mietshaus mit Absicht die Treppe hinuntergestoßen. Verletzungen an Kopf und Knie waren die Fo...