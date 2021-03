Was ist das denn? Eine Tafel vor dem Altar der Günterberger Kirche? Gedeckt mit 13 Gläsern, Tellern und Besteck auf weißem Tischtuch. Doch an den Stühlen sitzt niemand. Der symbolische Abendmahlstisch ist leer. Doch auf den Tellern liegen Fotos. Von Mädchen und Jungen aus der Uckermark. Es sind selbst geschossene Polaroid-Bilder. Und so nehmen die Jugendlichen der evangelischen und katholischen Kirche symbolisch Platz am Tisch.

Die Idee gehört zu der bisher wohl einmaligen Aktion des diesjährigen Jugendkreuzwegs Uckermark. Weil der nun zum zweiten Mal in Folge wegen Corona wieder nicht in Anwesenheit der zu erwartenden Menschenschar stattfinden darf, greifen die Konfirmanden zu vertrauten digitalen Mitteln. Erstmals soll eine Hybrid-Veranstaltung am 26. März – dem Freitag vor Karfreitag – vollzogen werden. Dabei treffen sich kleine Gruppen an vier Orten im Landkreis und schauen gemeinsam und zeitgleich eine zuvor selbst produzierte Multimedia-Präsentation. Zwischendurch wird der Film gestoppt, um zu reden und Inhalte zu besprechen.

Erstmals kreist eine Drohne im Gotteshaus

Jesus-Kunst im Schnee Schwedt/Gramzow Der Aufwand ist gewaltig, macht den Jugendlichen aber offenbar gewaltigen Spaß. Einer von trägt vor der Kamera das Kreuz in die Günterberger Kirche. Dann kreist sogar eine Drohne erstmals in der Geschichte des fast 300 Jahre alten Gotteshauses durch den Raum. 40 Audio-Dateien hat Jugendpfarrer Falko Becker zugeschickt bekommen und sie komplett zusammengebastelt. So kommt jeder zu Wort. Und weil ja nicht gemeinsam gesungen werden darf, hat der Pfarrer sein eigenes Gitarrenspiel aufgenommen und sich auch Video-Gesang schicken lassen. Als Ersatz für die Kreisjugendband.

Der ökumenischen Jugendkreuzweg Uckermark findet am 26. März um 18 Uhr zeitgleich in der Angermünder Marienkirche, der Dorfkirche Malchow, der Katholischen Kirche Prenzlau und im evangelischen Gemeindezentrum Schwedt statt. Vor Ort übernehmen die Konfirmanden jeweils eine Station live.