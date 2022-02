Genau eine Woche ist es her, als ein 13-jähriger Schüler in Schwedt bei einem tragischen Unglücksfall auf einem unbeschrankten Bahnübergang tödlich verunglückte . Um so sensibler reagieren die Rettungskräfte am Dienstagnachmittag, als über die Leitstelle die Meldung einging, dass sich im Bere...