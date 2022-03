Da konnte nur noch die Feuerwehr helfen. Auf der Zufahrt zum Nationalpark Unteres Odertal in Criewen steckten am Donnerstag (17. März) zwei Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Eberswalde in neun Meter Höhe fest. Sie befanden sich auf einer Arbeitsbühne über der Brückenrampe und wollt...