Einen eher ungewöhnlichen Einsatz erlebten die Bewohner der Wohnsiedlung am Mühlenberg im Ortsteil Passow in Schwedt . Die Feuerwehr rückte am Abend an, legte eine Löschwasserversorgung, gab ordentlich Druck auf die Spritze ihres Einsatzfahrzeugs und... spritzte Wasser in hohen Bogen in den Teich...