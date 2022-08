Flusskreuzfahrtschiffe wie die Sans Souci, Saxonia oder Princess fuhren in der laufenden Saison zwangsweise an Schwedt vorbei. Die Stadt hatte schlichtweg keinen Anlegesteg für die bis zu 80 Meter langen schwimmenden Hotels. Die Oder-Touren mehrerer Veranstalter hatten gerade so richtig Fahrt aufge...