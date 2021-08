Michele ist 27 Jahre alt und wohnt in Schwedt, „in der schönen Uckermark“, wie sie schreibt. Die dreifache Mama lebt ganz nach dem Motto: „Sei nicht so, wie andere dich gerne hätten, sei glücklich!“. Michele bezeichnet sich als totaler Familienmensch. „Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Kindern draußen. Wir entdecken immer wieder neue Unternehmungsmöglichkeiten hier in der Uckermark. Ich finde, erst durch Kinder lernt man seine Heimat und Umgebung so richtig kennen.“ Sie fotografiert und bloggt leidenschaftlich gern (auf Instagram: Mummymatilda). Nach einer Ausbildung zur Verkäuferin arbeitet sie derzeit als selbstständige Fotografin.

