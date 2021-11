Die Schule am Schlosspark hat einen guten Grund zum Feiern. Die 104 Schüler können ihre großen Pausen noch schöner gestalten. Denn was andere vielleicht schon etwas neidisch machen könnte, ist das neue Angebot an Spielgeräten, die der neue Schulhofpark für die Kinder vorhält. Am Donnerstag d...