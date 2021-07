Die langjährige Leiterin der Cornelia-Funke-Grundschule in Passow, Nicole Havemeister, ist vom Staatlichen Schulamt zur neuen Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule in Schwedt ernannt worden. Die 47-jährige Schwedterin kommt damit zurück an die Schule, an der sie nach ihrem Studium ihr Referendariat begann. Zur Stellvertreterin wurde Catrin Deleroi ernannt, die seit vielen Jahren kommissarisch die Schule leitete.

