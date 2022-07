Am Freitagabend (22. Juli) hatte ein Zeuge im Georg-Dreke-Ring in Prenzlau bemerkt, wie aus einer Gruppe von drei Personen heraus mit einer mutmaßlichen Softairwaffe geschossen worden war. Das Trio verschwand dann in Richtung eines Garagenkomplexes. Polizisten nahmen sich der Sache an und entdeckten, aus der Richtung der Garagen kommend, eine junge Frau und ihren Begleiter. Auf den Mann passte die Beschreibung des Schützen.