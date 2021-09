Es gibt ein ewiges Hin und Her in den zurückliegenden Tagen: Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse wurde am Montag zum wiederholten Mal binnen zwei Wochen durch die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes im Wolletzsee, Badestelle Strandbad Angermünde, ein massiver Algenbefall festgestellt.