Eine halbe Stunde lang saß Bürgermeister Jürgen Polzehl an der Kasse des neu eröffneten Aldi-Markes in Schwedt und kassierte von den ersten Kunden exakt 3475,11 Euro. Diesen Betrag hat der Discounter auf 4000 Euro aufgerundet und an das Schwedter Kinder- und Jugendtheater Stolperdraht gespendet....