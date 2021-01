Es tut sich was in Schwedt: Trotz Corona-Lockdown steht die Welt in Schwedt keineswegs still. Vielmehr packen die Akteure an, um sich für die Zukunft zu rüsten, wenn das Leben wieder im normalen Tempo pulsiert. Dazu gehört auch eine Erweiterung des Firmensitzes der Stadtwerke Schwedt am Heinersdo...