Doppelt vergeben: Die Fischerstraße gibt es in Schwedt zweimal, am Kiez in Schwedt und in Stützkow. Die Fischerstraße in Schwedt ist zwar kurz, hat aber mit dem Hochhaus Nr. 10 viele Anwohner, in Stützkow geht die Straße fast durch den ganzen Ort, hat aber nur wenige Anwohner. © Foto: Michael Dietrich