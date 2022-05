Durch den Krieg in der Ukraine , Sanktionen gegen Russland und der Anstieg der Inflation und Spekulationen an den Energiebörsen ist aktuelle Lage am Energiemarkt schwer überschaubar, äußert der Geschäftsführer der Stadtwerke Schwedt , Dirk Sasson. „Die aktuelle geopolitische Lage und die Situa...