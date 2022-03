Die Tankstelle in Templin hatte nicht geöffnet. Doch dieser Mann hatte wohl auch gar nicht erst vor zu tanken. Früh am Morgen (6. März) begab er sich auf das Gelände in der Dargersdorfer Straße und schnappte sich gleich vier Zapfpistolen an einer Säule. Die darin befindliche Menge an Kraftstoff schüttete er auf den Boden und steckte diesen umgehend in Brand. Schockierend hierbei: Die Tankstelle befindet sich unweit von bebautem Stadtgebiet und auch einer Schule.