Das Maifest des Sportvereins VfL Vierraden am Sonnabend zog rund 800 Besucher in bester Party- und Feierlaune an. Die meist jugendlichen Gäste tanzten und feierten ausgelassen zu Diskomusik von DJ Simon und Kevin Miller sowie Schlager von Marcus Christiansen. Die Freiluftparty war ein voller Erfolg...