Premiere einer ganz besonderen Theatervorstellung: Erstmals kann Publikum am Bildschirm im Online-Stream ein Stück mitgestalten. Vielerorts haben Theater in der Pandemie neue Wege finden müssen. Zahlreiche Stücke wurden per Kamera über die Social-Media-Kanäle zum Publikum gebracht. Doch etwas f...