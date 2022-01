Der Tod des 13-jährigen Schülers am Bahnübergang an der Passower Chaussee hat in Schwedt eine große Welle der Anteilnahme und des Beileids mit den Hinterbliebenen in der Bevölkerung ausgelöst. Am Dienstagmorgen war ein 13-jähiger Junge aus Schwedt auf dem Bahnübergang von einem Zug erfasst u...