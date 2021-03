Der Ausbau des Wassertouristischen Zentrums am Ufer der Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße in Schwedt wird deutlich teurer. Die Stadtverordneten gaben am Donnerstag Mehrausgaben von 579.000 Euro ihre Zustimmung. Die Kosten für den Camping- und Caravanplatz mit Service- und Sozialgebäude, Z...