Den Abend hatte sich der 24-Jährige aus Prenzlau sicherlich anders vorgestellt, nachdem er über 100 Euro von seiner Sparkasse geholt hatte. Doch lange blieb ihm das Geld nicht. Als er auf dem Georg-Dreke-Ring unterwegs war, wurde der 24-Jährige plötzlich unsanft gestoßen.

Kriminalität in der Uckermark Überfall auf Café Seeblick in Angermünde Angermünde Er ging zu Boden und war für einen Augenblick wehrlos. Diese Situation nutzte ein unbekannter Täter aus, dem jungen Mann das Geld abzunehmen. Anschließend schwang sich der Täter auf ein auffällig buntes Fahrrad und radelte vom Tatort weg.

Fahndung verlief ergebnislos

Der Überfall ereignete sich am Mittwochabend (6.9.) kurz nach 21 Uhr. Die Polizei erhielt die Meldung um 21.31 Uhr. Laut Polizei liegt noch keine eindeutige Beschreibung des Täters vor. Der 24 Jahre alte Mann erlitt bei dem Sturz eine Verletzung am Knie. Die umgehend eingeleitete Fahndung in Tatortnähe verlief ergebnislos.