Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Tantow ereignet. In der Kita „Abenteuerland“, die derzeit umgebaut wird, stürzte gegen 9 Uhr eine Zwischendecke ein und begrub einen Bauarbeiter unter sich. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in e...