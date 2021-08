Gruppenausflüge mit Kindern in die Natur waren pandemiebedingt lange nicht so einfach möglich. Stadtwerke-Mitarbeiterin Julia Kuwald hat deshalb kurzerhand eine sogenannte „Umweltbox“ entwickelt. Über lehrreiche Umweltspiele und Bastelvorlagen – kompakt verpackt – können sich die Mädchen und Jungen in ihren Einrichtungen jetzt mit diversen Umweltthemen beschäftigen. Im Vorjahr startete das Projekt mit den Themen „Müll“ und „T...