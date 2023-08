Am späten Dienstagabend (29. August) war ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Chrysler auf der A11 in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Am Parkplatz Rathsburgseen geriet der Wagen plötzlich in Brand.

Trotzdem gelang es dem Mann und seinen vier Begleitern, das Auto zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnten aber nicht verhindern, dass der Chrysler zuvor ausbrannte. Ein technischer Defekt als Ursache gilt nach Angaben der Polizei am Mittwoch als wahrscheinlich.