Es muss für die Rettungskräfte ein schreckliches Bild gewesen sein. Auf der B 198 zwischen Woldegk und Wolfshagen, in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg also, finden sie am Mittwoch gegen 14 Uhr einen völlig ausgebrannten VW Golf vor.