Ein brennender Lkw sorgte am Dienstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr auf der A20 in der Uckermark. Das Fahrzeug ging zwischen den Anschlussstellen Prenzlau Süd und Prenzlau Ost (in Richtung Rostock) aus noch ungeklärter Ursache gegen 7.15 Uhr in Flammen auf. Feuerwehr und Polizei rückten aus, um die Unfallstelle zu sichern und den Brand zu löschen.