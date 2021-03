Zwei Verletzte hat ein Unfall gefordert, der sich am Donnerstag in Meyenburg ereignet hat. Mitten im Ort waren zwei Fahrzeuge an der Ecke Schwedter Straße und Steinstraße zusammengestoßen. Das bestätigte am Freitagmorgen Polizeisprecher Gerald Pillkuhn. Der Hergang des Unfalls war indes nicht ga...