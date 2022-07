In der Beenzer Straße in Lindenhagen in der Gemeinde Nordwestuckermark ist am Sonntag (24. Juli) ein 45 Jahre alter Mann von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei hatte gegen 19.45 Uhr Kenntnis davon erhalten.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann auf einer Bordsteinkante im Kurvenbereich gesessen, als sich das Fahrzeug näherte. Jetzt wird zur genauen Ursache des Geschehens ermittelt