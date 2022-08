Am späten Samstagabend (13. August) informierten Zeugen die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht in Prenzlau . Der Fahrer eines PKW Volvos war in der Baustraße rückwärts gefahren und dabei gegen einen anderen Wagen geprallt. Der Mann flüchtete daraufhin in ein nahe gelegenes Hotel. Dort konnte der 65-Jährige auch ausgemacht werden. Bei ihm fanden sich die Autoschlüssel zum Volvo und mutmaßliche Drogen. Zudem brachte ein Atemalkoholtest den Wert von 1,0 Promille. Was er nicht hatte, war eine gültige Fahrerlaubnis.