Einige Male wurde der Termin verschoben, doch die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten. Nun soll der zweite Bauabschnitt der Bundesstraße 2 in Gartz endlich in Angriff genommen werden. Anfang Juni geht es los. Wie das Projekt abläuft, was zu beachten ist und an wen man sich bei Fragen und Prob...