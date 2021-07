Ole ist bestimmt nicht sein richtiger Name, doch diesen haben die Mitarbeiter des Schwedter Tierheim dem etwa zwei Jahren alten Kater gegeben, als er als Fundtier bei ihnen abgegeben wurde. Und für Ole erwies sich das auch als Glücksfall, denn so konnte ein Abszess am Hals auch rechtzeitig vom Tierarzt operativ entfernt werden.