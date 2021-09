Als Grenzgänger und Glücksbringer sind sie bekannt. Alljährlich begeistern tausende Kraniche, die sich in Vorbereitung ihres Zuges nach Süden in den Oderauen versammeln. Zum 16. Mal kann ihr täglicher Aus- und Einflug als besonderes Naturschauspiel beobachtet werden. Wie in jedem Jahr bietet di...