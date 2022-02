Am Nachmittag des 10. Februars war ein 68 Jahre alter Mann mit seinem Hund spazieren, als ihnen in Röddelin ( Templin ) plötzlich ein frei laufender Schäferhund gegenüberstand. Der griff den kleineren Kontrahenten umgehend an und biss dessen Halter, als der versuchte, seinen Begleiter zu schützen. Der Mann erlitt dadurch eine Bisswunde.