Das sichtbarste Zeichen der Veränderung in der VR-Bank Uckermark-Randow liegt erst knapp zwei Monate zurück: Am Augustiner Tor in Schwedt zog das regionale Kreditinstitut in eine nagelneue, modern und zugleich traditionell heimatverbunden gestaltete Geschäftsstelle ein. Eines von fünf Kompetenzz...