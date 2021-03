Soviel Begängnis hatte der Wilde Waldweg bei Criewen noch nie. Die Nachricht, dass unbekannte „Robin Hoods“ aus dem Dorf den Weg in einer illegalen Aktion mit Kettensägen freigeschnitten und damit den Wildnis-Erlebnispfad des Nationalparks zerstört hatten, sorgte für reges öffentliches Interesse. Streckenweise bildeten sich an den Wochenenden Karavanen von Wanderern.

Zustimmung und Kritik aus dem Ort

Durch die zersägten Stämme, die seit dem Sturm Xavier 2017 über dem Weg lagen, kann nun wieder gewandert werden. Ein Großteil der Anwohner begrüßt es, dass Ältere, Radfahrer, Familien mit Kinderwagen vor den Hindernissen nicht mehr umdrehen müssen. Es gab aber auch Anwohner und Besucher, die ihr Bedauern ausdrückten, dass der Kletterparcours weg ist, so wie Krista Neef, die mit über 80 Jahren gern mit ihrem Mann, Freunden oder Enkeln die Hindernisstrecke bewältigt hatte. „Man musste den Weg doch nicht gehen, konnte auf dem breiten, bequemen Parallelweg genauso zum Wilden Waldweg gelangen.“

Natur Wirklich wilder Waldweg Criewen

Unterschriftensammlung für die Wegberäumung

Der Ortsbeirat traf sich inzwischen mit Nationalpark-Vertretern zu einer Aussprache über die Ereignisse auf dem Erlebnispfad. Nationalpark-Chef Dirk Treichel drückte dort seine Enttäuschung darüber aus, dass Unbekannte einfach vollendete Tatsachen geschaffen hatten, ohne vorher das Problem anzusprechen und auf legalem Weg eine Lösung zu suchen.

Das passiert jetzt im Nachhinein. Zirka 150 Anwohner und Besucher von Criewen haben inzwischen ein Schreiben an den Ortsbeirat unterschrieben, in dem gefordert wird, den Wanderweg bis in die Galower Berge grundsätzlich zu beräumen sowie den Quellpfad und den Knüppeldamm im Tal wieder zu reparieren.

Sogar in der Schwedter Stadtverordnetenversammlung war der Weg kürzlich Thema einer Anfrage der CDU, ob es bereits Gespräche zur Lösung der Interessenskonflikte gab.

Reparatur von Quellpfad und Knüppeldamm geplant

Im Ortsbeirat sah sich Dirk Treichel aber auch Vorwürfen einzelner Mitglieder ausgesetzt, dass der Nationalpark den Weg absichtlich zuwuchern lasse. Er wies das klar zurück. Die Naturwacht begehe die Wege regelmäßig, schaue nach Totholz oder Bäumen, die auf den Weg stürzen könnten. Auch der Knüppeldamm, ein Holzsteg zur Überquerung einer Senke auf dem Weg, werde von der Naturwacht immer wieder ausgebessert, müsse jedoch genau wie der Quell-Erlebnispfad nach vielen Jahren der Nutzung nun grundsätzlich erneuert werden. Das sei wegen permanenter Wechsel der Mitarbeiter für Tourismusentwickung im Nationalpark immer wieder verschoben worden, räumte Treichel ein.

Die Schilder zur Erklärung des Wildnis-Erlebnispfades sind inzwischen abgenommen. Auf einem Aushang am Quell-Erlebnispfad an der Criewener Fuchs-Quelle informiert der Nationalpark darüber, dass die Anlage aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste und die komplette Neugestaltung bis zum Frühjahr 2022 geplant sei.

Test-Wanderung mit Anwohnern

Am Wochenende unternahmen Nationalpark-Vertreter und Anwohner aus Criewen und Stützkow gemeinsam eine Wanderung auf dem Weg, um den Zustand zu begutachten und notwendige Maßnahmen zu besprechen.

Der Weg von Criewen nach Stützkow, der auch Weg der Auenblicke, Wilder Waldweg und Märkischer Landweg heißt, gilt als einer der schönsten Wanderwege im Nationalpark. Er führt in Schlangenlinien an der Waldkante der Densenberge entlang, ist von Buchen und Ulmen gesäumt und gewährt den Blick auf die teilweise geflutete Fuchswiese, auf der früher die Pferde der Criewener Gutsherrschaft weideten.

„Wir wollen vor Ort Vertrauen schaffen“, sagte Treichel zur Wanderung. Er schränkte aber Erwartungen ein, dass der Wald grundsätzlich „aufgeräumt“ werde. „Dies ist die Schutzzone I des Nationalparks. Hier soll sich die Natur entwickeln dürfen, wie sie es tut. Wir halten lediglich die Wege zum Erlebnis der Wildnis frei.“