Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu Windbrüchen an der Schwedter Grenze nach Polen und im Ortsteil Criewen ausrücken. Äste eines Alleebaums waren in der Nähe des ehemaligen Zollhauses auf die Fahrbahn der B 166 gefallen und blockierten eine Straßenseite. Die Polizei sicherte die Stelle, ...