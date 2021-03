Welche Auswirkungen hat das neue Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, das gerade den kompletten Windplan der Kreise Uckermark und Barnim gekippt hat? Dürfen jetzt überall in der Region neue Windräder errichtet werden? Droht nun Wildwuchs ohne feste Eignungsgebiete? Fragen über Fragen.

Für die Planer der Windfelder, die im Auftrag der Regionalversammlung Uckermark-Barnim über viele Jahre hinweg nach möglichen Konzentrationsstandorten gesucht hatten, ist die richterliche Entscheidung ein Desaster. Aus rein formalen Gründen ging der mit heftigem Streit aufgestellte Plan nun den Bach runter. Fachlich wäre er nicht unwirksam geworden, sagt Claudia Henze, Chefin der Planungsstelle.

Planungsstelle will neue Kriterien für Windgebiete aufstellen

Nach dem ersten Aufschrei haben sich die verantwortlichen Planer und der Vorstand der Regionalversammlung nun darauf geeinigt, unverzüglich mit der Ausweisung neuer Kriterien für Windgebiete zu beginnen. Es soll ein neuer Plan aufgestellt werden. Den alten kann man nicht einfach wieder öffentlich auslegen, weil sich inzwischen viele Dinge vor Ort verändert haben. „Wir fangen im Grunde von vorn an", schildert Claudia Henze die Situation.

Zwar will die Planungsstelle zunächst den Wortlaut des Gerichtsurteils abwarten, doch schon am 25. März tritt der Planungsausschuss zusammen. Die größte Schwierigkeit stellen die Umweltdaten dar. Sie müssen vom Landesumweltamt angefordert werden. Seltene Vögel, die unter Schutz stehen, haben durchaus Einfluss auf das Zustandekommen eines Windfeldes. Teilweise sind aber die Vögel gar nicht mehr da. Entsprechend der Unterlagen müssten sogar Hotspots der Artenvielfalt mitten in bereits vorhandenen Windgebieten liegen. Haben die sich daran gewöhnt oder stimmen die Daten nicht mehr?

Freie Wähler Brandenburg begrüßen das Urteil

Die Planungsstelle will sich beeilen. Sonst droht der in Deutschland geltende Grundsatz, dass Windmühlen generell überall im Außenbereich gebaut werden dürfen. Auch einzeln. Genau das aber soll eine Regionalplanung durch Konzentrationsstandorte verhindern. Doch mit dem Fall des aktuellen Windplans, ausgelöst durch zwei Windkraftfirmen sowie durch die Barnimer Kommunen Bernau, Wandlitz und Ahrensfelde, beginnen schon neue Auseinandersetzungen. Denn das 2016 in Kraft getretene Papier war heftig umstritten.

Die Freien Wähler in Brandenburg begrüßen das Gerichtsurteil. Sie kritisieren die Planungsgemeinschaft und sprechen von Nebelkerzen. Es sei abwegig, dass der Sieg vor dem Oberverwaltungsgericht nun dazu führe, dass überall Windräder errichtet werden könnten. „Der angeblich unkontrollierte Wildwuchs von Windrädern ist schon emissionsschutzrechtlich nicht möglich und wäre nur bei ganz kleinen Windrädern vorstellbar, die aber gar nicht mehr konstruiert werden. Im Übrigen greift ohnehin eine gesetzlich geregelte raumordnerische Veränderungssperre. Die Drohgebärden der Planungsgemeinschaft erweisen sich daher als heiße Luft“, heißt es in einer Stellungnahme. Der erste Antrag der Freien Wähler liegt bereits vor: Sie fordern 2000 Meter Mindestabstand zu Wohnhäusern.

Mensch und Natur stärker berücksichtigen

Die Regionale Planungsstelle in Eberswalde müsse nun unverzüglich handeln und dürfe nicht die Schuld bei anderen suchen, so Angela Mans aus Crussow, beratendes Mitglied für das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände. „Es waren nicht die – zuvor übergangenen – Bürgerinitiativen oder Naturschutzverbände, die geklagt haben, sondern Gemeinden und Windkraftinvestoren.“ Ebenso seien zahlreiche weitere Stellungnahmen beim Planungsprozess nicht berücksichtigt worden. Das Gericht habe auch nicht nur formale Fehler bemängelt, sondern in einem Hinweisbeschluss im September auf zahlreiche inhaltliche Fehler hingewiesen. „Mensch und Natur müssen bei der Windkraft stärker berücksichtigt werden“, so Angela Mans.