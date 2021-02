Da kam der Winter in der Uckermark ganz plötzlich: Zumindest einige Lastwagen-Fahrer, die in Richtung polnischer Grenze unterwegs gewesen sind, traf das Schneetreiben gänzlich unverhofft. So blieben gleich mehrere Fahrzeuge auf spiegelglatter Fahrbahn und Schnee verwehten Strecken stecken. Währen...