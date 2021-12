Der Wintereinbruch kurz vor Weihnachten rief in diesem Jahr die Winterdienste in der Uckermark ungewöhnlich früh auf den Plan. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee und Überfrierungen sorgten für teilweise Rund-um-die-Uhr-Einsätze, denn Straßen und Gehwege in Angermünde, Schwedt, Gartz sowie dem Uml...