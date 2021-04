Die Leipa Unternehmensgruppe freut sich über Zuwachs im Vertrieb: Mike Petersen wird ab 1. Mai 2021 als „Head of Sales Packaging Paper“ die Gesamtleitung dieses wichtigen Vertriebsbereiches übernehmen. In der Funktion als künftiger Vertriebschef wird er an Dr. Fabian Gaus, Chief Sales Officer...